Отчисленная из-за мини-юбки студентка выиграла суд

Суд Бразилии постановил выплатить в качестве компенсации свыше 20 тыс. долларов студентке, отчисленной из университета города Сан-Пауло за то, что она явилась на занятия в мини-юбке, сообщает Би-си-си.

Между тем, адвокаты студентки заявили о намерении подать апелляцию на решение суда, требуя большей суммы компенсации.

Студентка, после инцидента с отчислением, вызвавшим волнения в студенческой среде и большой резонанс в обществе, была восстановлена в университете.