Отчисленная из-за мини-юбки студентка выиграла суд
05:23, 06 октября 2010Разное
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Адвокаты говорят: 20 тыс. долларов мало
Суд Бразилии постановил выплатить в качестве компенсации свыше 20 тыс. долларов студентке, отчисленной из университета города Сан-Пауло за то, что она явилась на занятия в мини-юбке, сообщает Би-си-си.
Между тем, адвокаты студентки заявили о намерении подать апелляцию на решение суда, требуя большей суммы компенсации.
Студентка, после инцидента с отчислением, вызвавшим волнения в студенческой среде и большой резонанс в обществе, была восстановлена в университете.
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