В Ивано-Франковске ограничили продажу алкоголя в ночное время

Ивано-Франковский городской совет ограничил продажу алкоголя в ночное время. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на сессии городского совета. В соответствии с решением запрещена продажа пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в заведениях торговли с 22-00 до 8-00 утра. Поддержали это решение 36 депутатов. Депутаты мотивировали свое решение тем, что многие заведения торговли, которые продают алкоголь, находятся в жилых домах и тем самым создают неудобства жителям. Также молодежь в ночное время злоупотребляет алкоголем, что увеличивает количество преступлений.

В четверг соответствующее решение горсовета будет опубликовано в городской газете «Західний кур`єр», а уже через две недели оно вступит в силу.

По словам начальника управления торговли Ивано-Франковского горисполкома Игоря ВИТРИХОВСКОГО, «этот вопрос находится в более широкой плоскости». «Депутаты примут целую программу по упорядочению продажи спиртных напитков в сети розничной торговли города, - прокомментировал он журналистам решения сессии. - Подобное решение было принято в Киеве, Ужгороде, Львове и оно является вполне нормальным для тех, кто заботится о здоровье своего города».

В Ивано-Франковске розничную торговлю алкогольными напитками осуществляют более 600 заведений.

Перед сессией сегодня одна из местных партий пикетировала здание городского совета с призывом к депутатам запретить продажу алкоголя в ночное время.