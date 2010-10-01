О чем свидетельствуют заявления Андруховича и Забужко, всколыхнувшие общество

Нормальная половина

«Янукович — это наш невыученный урок истории, — заявила Оксана Забужко в Берлине, объясняя, почему призвала голосовать против обоих кандидатов во втором туре минувших президентских выборов в Украине. — Тимошенко — это новый вызов, к которому Украина не была готова. Не готова распознать гламурный авторитаризм в женской версии». Писательница сравнила Юлию Тимошенко с Розой Отунбаевой, просившей минувшим летом Россию о военном вмешательстве в киргизские дела.

Иными словами, по мнению Забужко, смесь бандитских и советских порядков людям надоела ещё не до темноты в глазах, а надушенное дамское самовластье застало бы их врасплох; и то и другое, мол, одинаково плохо. Это заявление сразу появилось на лентах новостей украинских информагентств. Ещё несколько минут — и посыпался град откликов. «Снова кривит душой Забужко, — говорится в первом письме автору этих строк. — Она желает красиво оформить деятельность Януковича... Глупейшие слова о гламурном авторитаризме в женской версии. Тимошенко для удержания власти не применила ни одного авторитарного приёма: ни подкупа, ни шантажа, ни запугивания. И уж совсем непростительна клевета, что Тимошенко продалась России. Думаю, Забужко совершила желанное для власти действие. Она теперь — украинская писательница, лояльная к режиму и враждебная к оппозиции». Это пишет районный начальник-«бютовец», недавно изгнанный в числе тысяч своих однопартийцев. Письмо №2: «Её позиция мне понятна. Но пришлось поломать голову. Почему она говорит так заковыристо?» Это пишет беспартийный профессор права.

Так было и с заявлением Юрия Андруховича, что для украинства было бы лучше, если бы русско-советская часть Украины отделилась. Прошло уж несколько месяцев, а обсуждение этой вовсе не новой мысли продолжается так, словно она высказана впервые.

Не имеет значения, что говорят Андрухович и Забужко. Не имеет значения, о чём их книги и какие они писатели. Важно то, что их высказывания становятся событиями и вызывают обсуждения и толки. Конечно, подавляющее большинство населения не знает этих фамилий, в лучшем случае считает их депутатскими, что вообще-то тоже чего-то стоит. Но образованной прослойке они известны, так или иначе на неё влияют, и это очень немало. Это очень много, если учесть, что в России, например, нет ни одного писателя, чьи политические высказывания интересуют хотя бы самую просвещённую публику. Это очень и очень много, если бросить взгляд на ту часть страны, которую Андрухович хотел бы отделить. Там тоже есть свои соловьи, но кто к ним прислушивается? Кто ждёт их трелей и рулад? Кто их осуждает или одобряет? Современная русско-советская литература в Украине не располагает ни одним известным именем. Это при том, что за спиной у неё такая политическая и культурная сила, как Россия.

Что бы это значило? Дело не в Андруховиче и Забужко. На их месте могли бы быть другие. Дело не в них, а в том, что у образованного украинского читателя есть потребность в писателях, чьи политические позиции значили бы для него не меньше, а то и больше, чем их сочинения. У русско-советского же читателя в Украине такой потребности нет. Ему не нужны ни кумиры, ни отщепенцы. Ему это всё по фигу. С чем отделяться-то?!

Вот и давайте судить, у какой из Украин есть культурно-политическое будущее. Президент Израиля когда-то был счастлив, когда ему сообщили, что на улицах столицы появились еврейки-проститутки: «Слава Богу, мы, наконец, обычная страна!» Страна, у которой есть писатели, чьи мнения замечают, — обычная, нормальная страна. В украинском случае это пока что верно наполовину. Но и нормальная половина — всё-таки немало.

Анатолий Стреляный, Комментарии