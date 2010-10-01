1001 блондинка установят мировой рекорд

Блондинки Литвы планируют установить в пятницу мировой рекорд по количеству собравшихся в одно время в одном месте светловолосых девушек, который будет зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.

"В Литве много красивых девушек, блондинок. В пятницу мы открываем ночной клуб и хотим, чтобы здесь собрались самые красивые люди и, особенно, самые красивые девушки. И мы хотим, собрав под одной крышей одновременно 1001 блондинку, зафиксировать рекорд, потому что это будет впервые в истории Литвы и впервые в мире", - сказала РИА Новости председатель правления общества блондинок Olialia и организатор акции Лаурина Анусявичюте.

Рекорд зарегистрирует агентство Faktum, которое в Литве фиксирует события для Книги рекордов.