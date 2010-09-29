Янукович стал «игрушечным человечком» (фото)
Новый взгляд на Президента из Донецка
Компания "Arzinger" на своем презентационном материале разместила изображение человечка из конструктора "Лего", похожего на Президента Украины Виктора Януковича, пишет ОстроВ.
Сегодня Президент посетил проходящий в Донецке III Международный инвестиционный саммит Donbass Investment Destination «государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины». И в своем заключительном слове на первом заседании саммита заявил, что сегодня существует интерес всех сторон к развитию производительного партнерства государства и бизнеса. “На этом этапе больше всего выигрывают страна и народ, а проигрывают чиновники, поскольку коррупция будет становиться все меньше и меньше”, – сказал Янукович.
Данные о том, видел ли глава государства своего «игрушечного двойника» на данный момент отсутствуют.