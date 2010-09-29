Янукович стал «игрушечным человечком» (фото)

Компания "Arzinger" на своем презентационном материале разместила изображение человечка из конструктора "Лего", похожего на Президента Украины Виктора Януковича, пишет ОстроВ.

Сегодня Президент посетил проходящий в Донецке III Международный инвестиционный саммит Donbass Investment Destination «государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины». И в своем заключительном слове на первом заседании саммита заявил, что сегодня существует интерес всех сторон к развитию производительного партнерства государства и бизнеса. “На этом этапе больше всего выигрывают страна и народ, а проигрывают чиновники, поскольку коррупция будет становиться все меньше и меньше”, – сказал Янукович.

Данные о том, видел ли глава государства своего «игрушечного двойника» на данный момент отсутствуют.