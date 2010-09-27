Fiat отказался выпускать дешевую машину под именем Topolino
19:33, 27 сентября 2010Разное
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Будет продолжение Seicento
Компания Fiat ведет разработку дешевой малолитражки, которая должна будет заменить модель Seicento, появившуюся в 1998 году в качестве преемника старого Fiat 500 и все еще продающуюся в некоторых европейских странах. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Autocar.
Ранее итальянский производитель также планировал выпустить еще одну доступную машину - под именем Topolino, однако от этой идеи пришлось отказаться. В руководстве "Фиата" посчитали, что в связи с появлением Seicento следующего поколения подобный шаг "окажется неправильным".
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