В столкновении двух ВАЗов пострадали 12 человек
12:28, 27 сентября 2010Разное
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Среди травмированных - двое детей
В дорожно-транспортном происшествии в городе Кривой Рог Днепропетровской области пострадали 12 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в воскресенье, 26 сентября, в Кривом Роге водитель автомобиля “ВАЗ-2107”, выполняя обгон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2103”. В результате происшествия оба водителя, и пять пассажиров из каждого авто получили телесные повреждения и были доставлены в городские больницы. Среди травмированных - двое детей семи и девяти лет.
Ведется следствие.
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