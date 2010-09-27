В столкновении двух ВАЗов пострадали 12 человек

В дорожно-транспортном происшествии в городе Кривой Рог Днепропетровской области пострадали 12 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в воскресенье, 26 сентября, в Кривом Роге водитель автомобиля “ВАЗ-2107”, выполняя обгон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2103”. В результате происшествия оба водителя, и пять пассажиров из каждого авто получили телесные повреждения и были доставлены в городские больницы. Среди травмированных - двое детей семи и девяти лет.

Ведется следствие.