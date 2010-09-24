ДТП в Днепропетровске: пострадали шесть человек

Вчера в 23.45 в Днепропетровске произошло столкновение автомобилей “BMW” и “Dacia Logan”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный в крайней правой полосе автомобиль “Dacia”.

Вследствие ДТП водитель, двое пассажиров автомобиля “Dacia” и трое пассажиров “BMW” получили телесные повреждения разной степени тяжести.