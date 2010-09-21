Продюсеры сериала "Школа" удостоены награды

Продюсеры популярного телесериала "Школа" Константин Эрнст и Игорь Толстунов стали обладателями бронзовой статуэтки "Орфей" на церемонии вручения наград российского телевизионного конкурса "ТЭФИ-2010" в Москве, сообщает Би-Би-Си.

В номинации "Сценарист телепрограммы" победил коллектив программы "Прожекторперисхилтон", которая также стала лучшей в номинации "Информационно-развлекательная программа".

Александр Цекало и Руслан Сорокин признаны лучшими продюсерами за работу над телепрограммой "Большая разница".

В номинации "Музыкальная программа" победу одержала "Венская государственная опера", а лучшим специальным репортажем был назван репортаж "Страна Советов: перезагрузка".