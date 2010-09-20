На центральной площади Коростышева установили памятник Матери

В Коростышеве Житомирской области по случаю 511-й годовщины города торжественно открыли памятник Матери.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия памятника приняли участие руководители города и области, представители общественности.

Памятник установили на центральной площади города.

Работал над созданием памятника скульптор Виталий РОЖИК. Памятник выполнен из гранита.

Выступая перед собравшимися, Коростышевский городской председатель Николай ЧИКОЛАЙ заметил, что «в Коростышеве есть такая добрая традиция, что ко всем памятным датам, образно говоря, одевается город в новую одежду, открываются памятники и памятные знаки".

«Вчера в рамках проведения областной спартакиады имени заслуженного тренера Украины Владимира Зорника торжественно открыт памятный знак легендарному футболисту, известному вратарю киевского «Динамо» и сборной СССР, а сегодня открыт символ материнства и ласки - памятник Матери», - сказал мэр Коростышева.