29 человек погибли при вылете пассажирского автобуса с трассы

В Иране пассажирский автобус вылетел за пределы трассы и перевернулся, погибли 29 человек, 10 пострадали. Происшествие случилось на автодороге между городами Тегеран и Саве. Все пострадавшие госпитализированы, передает IRNA.

Как сообщают представители иранской дорожной полиции, виновником ДТП предположительно является водитель транспортного средства, который не справился с его управлением из-за усталости.