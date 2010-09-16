29 человек погибли при вылете пассажирского автобуса с трассы
02:28, 16 сентября 2010Разное
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Автокатастрофа в Иране
В Иране пассажирский автобус вылетел за пределы трассы и перевернулся, погибли 29 человек, 10 пострадали. Происшествие случилось на автодороге между городами Тегеран и Саве. Все пострадавшие госпитализированы, передает IRNA.
Как сообщают представители иранской дорожной полиции, виновником ДТП предположительно является водитель транспортного средства, который не справился с его управлением из-за усталости.
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