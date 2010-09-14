Двое поляков погибли в ДТП в Украине
19:19, 14 сентября 2010Разное
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Микроавтобус столкнулся с грузовиком
Двое граждан Польши погибли в автомобильной аварии, которая произошла в ночь с понедельника на вторник в Украине.
Как сообщает РАР, об этом сообщила вице-консул польского консульства в Харькове Анита СТАНИШКЕВИЧ.
Поляки были пассажирами микроавтобуса, который вез 12 пассажиров из Киева в Харьков и столкнулся с грузовым автомобилем.
Шесть человек погибли на месте, а 7 - были травмированы.
По данным консульства, погибшие поляки - двое мужчин из Варшавы и Кракова - работали на польскую фирму и ехали на встречу с контрагентами в Харьков.
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