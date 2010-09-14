Двое поляков погибли в ДТП в Украине

Двое граждан Польши погибли в автомобильной аварии, которая произошла в ночь с понедельника на вторник в Украине.

Как сообщает РАР, об этом сообщила вице-консул польского консульства в Харькове Анита СТАНИШКЕВИЧ.

Поляки были пассажирами микроавтобуса, который вез 12 пассажиров из Киева в Харьков и столкнулся с грузовым автомобилем.

Шесть человек погибли на месте, а 7 - были травмированы.

По данным консульства, погибшие поляки - двое мужчин из Варшавы и Кракова - работали на польскую фирму и ехали на встречу с контрагентами в Харьков.