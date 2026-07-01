4 июля в Киеве на Контрактовой площади пройдут съемки трёх новых выпусков 'Караоке на майдане'

Шоу вновь соберет всех желающих в теплой атмосфере живой музыки, искренних эмоций и любимых украинских песен.

Легендарное народное шоу продолжает собирать украинцев на главной музыкальной площадке страны. 4 июля с 11:00 в Киеве, на Контрактовой площади, состоятся съемки трех новых выпусков "Караоке на майдане".

Напомним, что ранее запланированные съемки были перенесены из-за состояния здоровья ведущего ХАСа. Уже в эту субботу легендарное шоу вновь соберет всех желающих в теплой атмосфере живой музыки, искренних эмоций и любимых украинских песен.

После возвращения проекта зрители уже увидели восемь премьерных выпусков, среди которых – специальные программы ко Дню Киева и Дню отца с музыкальным батлом между ХАСом и Игорем Кондратюком.

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Впрочем, ставить точку в этом противостоянии пока рано. Уже 4 июля на Контрактовой площади состоится реванш, в ходе которого Игорь Васильевич и ХАС вновь будут бороться за победу. Присоединиться к одной из команд и поддержать своего фаворита смогут все желающие.

Еще одно тематическое мероприятие будет посвящено Дню поцелуев. На площадке будет работать "Почта поцелуев", где каждый желающий сможет оставить послание для близкого человека. Несколько писем ведущий выберет случайным образом и зачитает со сцены, а их авторы получат шанс услышать свои слова в эфире телеканала ТЕТ.

Гостей "Караоке на майдане" также ждут подарки, которые получат участники, болельщики и счетчики. Так что приходите петь, поддерживать друзей или просто наслаждаться атмосферой легендарного шоу – на "Караоке на майдане" рады всем.

Обновленное "Караоке на майдане" сегодня – это не только музыка и развлечения, ведь телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули "Караоке на майдане" ради важной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые", где украинские ветераны проходят восстановление после тяжелых ранений.

Сейчас в эфире телеканала и в социальных сетях продолжается сбор средств на титановые имплантаты для ветеранов, которые помогут военным вернуться к активной жизни. Во время съемок каждый желающий сможет присоединиться к благотворительной инициативе, а телезрители – поддержать сбор с помощью QR-кода на экране.

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