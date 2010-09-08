В Киеве будут продавать коллекционную живопись

10 - 17 сентября в музее «Духовные сокровища Украины» (ул. Десятинная, 12) состоится предаукционная выставка “Коллекционная живопись, иконопись и декоративное искусство ХІХ – ХХ ст.”. Сам аукцион состоится 18 сентября.

Об этом УНИАН сообщила искусствовед и руководитель аукционного дома «Корнерс» Ольга САГАЙДАК.

По ее словам, на выставке будет представлен ряд знаковых лотов – "Утро в сосновом лесу" (1934 г.) российского художника-передвижника Станислава Жуковского, организатора объединения «Союз русских художников», выдающегося ученика И.Левитана и учителя Великой княгини Ольги Романовой. Он является одним из наиболее известных российских пейзажистов начала XX ст. Пейзаж "Березовая роща" (1903 г.) Константина Сомова, основателя объединения «Мир искусства» и одного из самых дорогих и самых желанных на мировых аукционах российского художника. Его картина «Радуга» (1927) входит в топ-10 самых дорогих картин российских художников за всю историю мировых аукционных продаж. В 2007 она была продана на аукционе Christie’s за 6,5 млн. долларов при стартовой цене 800 000 тыс. дол.

Среди топ-лотов - картина "Роса" (начало ХХ ст.) Вильгельма Котарбинского. Художник считается украинским и российским одновременно. В.Котарбинский – выдающийся символист, самый яркий представитель стиля «модерн». Почти вся творческая жизнь художника прошла в Киеве. В.Котарбинский принимал участие в росписи Владимирского собора. Он единственный из творцов Владимирского собора, кто похоронен на Байковом кладбище. При жизни художник был чрезвычайно популярным. Его работы покупали для выдающихся собраний того времени, а именно – музея Императора Александра III, коллекции Богдана Ханенко и тому подобное. Множество его работ репродуцировано на открытках того времени. Кроме того, будут представлены работы Ильи Занковского, Николая Пимоненко и других.

Также для посетителей будут выставлены работы выдающегося украинского живописца, академика Императорской Академии искусств, первого учителя К.Малевича, мастера пейзажной и жанровой живописи Николая Пимоненко "Киевский вокзал" и "Возле колодца" (конец ХІХ - начало ХХ ст.). В 1909 картину художника «Гопак» приобрел Лувр.

Кроме живописи, на выставке будет представлен блок декоративно-прикладного искусства, где посетители будут иметь возможность оценить уникальные бронзовые скульптуры Болеслава Цибиса и Григория Крука, полюбоваться творениями немецкой королевской фарфоровой мануфактуры и узнать об эмблеме первого женского масонского ордена, а также о чрезвычайно редком экземпляре антикварной куклы с тремя лицами.

Публичное открытие предаукционной выставки состоится 9 сентября при участии популярных артистов, политиков и художников.

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