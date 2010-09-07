В старой хате полицая нашли гранату и патроны

В Черниговской области мужчина обнаружил боеприпасы на чердаке собственного дома. Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления МЧС в области Евгений ДУБИНА.

По его информации, мужчина на чердаке собственного дома разбирал дымоход печи и натолкнулся на ручную гранату, запалы к ней и патроны к стрелковому оружию времен Великой Отечественной войны.

Семья из Славутича около двух лет назад в с.Днепровское Черниговского района приобрела дом под дачу. Хозяин решил заняться домом и переделать печь. А начал он с дымохода на чердаке. Разбирая его, в нескольких сантиметрах от кирпичной кладки человек натолкнулся на ручную гранату Ф-1. Тщательным образом осмотрев место, владелец нашел еще 2 запала к ручным гранатам и 23 патрона к стрелковому оружию калибра 7,62 мм времен Великой Отечественной войны.

Сторожили села рассказывают, что когда-то в этом доме проживал мужчина, который в войну был полицаем.

Группа пиротехнических работ Главного облуправления МЧС обследует дом и территорию, после чего взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном месте.