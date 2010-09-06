Для обслуживания хасидов в аэропорту смонтирован временный терминал

С 5 по 14 сентября т.г. в Международном аэропорту «Борисполь» осуществляется ежегодная программа обслуживания рейсов, прибывающих с паломниками-хасидами с целью празднования Нового года по иудейскому календарю в городе Умань.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, для обслуживания паломников в аэропорту «Борисполь» смонтирован временный терминал «Х», в котором, как ожидается, будет осуществлено обслуживание около 12 тыс. пассажиров прибытия и 13 тыс. - на отправку.

Напомним, временный терминал в “Борисполе” монтировали ежегодно ко времени празднования Нового года по иудейскому календарю.

Со строительством терминала F в “Борисполе” планировалось, что паломников-хасидов будут обслуживать там, однако эти планы изменились. Строительство терминала F в аэропорту завершено, но пока что он не открыт. Ранее планировалось его открыть 24 августа, теперь прогнозная дата открытия - 8 сентября т.г.