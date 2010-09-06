Кабмин решил отпраздновать полет Гагарина
21:35, 06 сентября 2010Разное
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Образован оргкомитет
Кабинет министров Украины образовал во главе с генеральным директором НКАУ Юрием АЛЕКСЕЕВЫМ организационный комитет по подготовке и празднованию 50-летия со дня полета в космос первого человека - Юрия Алексеевича Гагарина.
Текст соответствующего распоряжения № 1759-р от 2 сентября 2010 года размещен на Правительственном портале.
Правительство поручило оргкомитету разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 50-летия со дня полета Ю.Гагарина.
Как известно, первый полет в космос осуществил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.
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