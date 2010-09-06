Кабмин решил отпраздновать полет Гагарина

Кабинет министров Украины образовал во главе с генеральным директором НКАУ Юрием АЛЕКСЕЕВЫМ организационный комитет по подготовке и празднованию 50-летия со дня полета в космос первого человека - Юрия Алексеевича Гагарина.

Текст соответствующего распоряжения № 1759-р от 2 сентября 2010 года размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило оргкомитету разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 50-летия со дня полета Ю.Гагарина.

Как известно, первый полет в космос осуществил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.