"Черная Вдова" установила рекорд (фото)

43-летняя Соня Томас по прозвищу "Черная Вдова"

установила новый национальный рекорд на фестивале куриных крылышек в США, проглотив за 12 минут 181 поджаренное крылышко, сообщает Associated Press.

Черная Вдова, которая уже несколько лет состоит в международной Федерации по скоростному поеданию пищи, в свое время устанавливала рекорды по хот-догам, сарделькам и запеченному сыру.

Она не раз выигрывала соревнования по скоростному поеданию, отбирая призовые места у представителей сильного пола, за что и получила свое прозвище. Но на этот раз Соня оттеснила на второе место женщину - всемирно известную обжору Джой Честнат, которой удалось поглотить "только" 2,06 килограмма крылышек, тогда как Черная Вдова смогла расправиться с 2,2 килограмма.

Победительница, которая сама весит 45 килограмм, уверяет, что так и не наелась во время соревнования, и ей пришлось подкрепиться еще 20 крылышками по окончании турнира.