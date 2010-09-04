Электротоком убило подростка, собиравшего виноград

В селе Мазуровка Черновицкого района Винницкой области вследствие поражения электротоком погиб 14-летний подросток.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Винницкой облгосадминистрации, во время сбора винограда на приусадебном участке поврежденным электропроводом под напряжением был смертельно травмирован ребенок 1996 года рождения.

Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть подростка.