«Ты меня уважаешь?» Дополнения к опыту большого брата

Сообщение прессы: “Министр финансов РФ: выпил, закурил - помог государству» поначалу вызвало легкую оторопь. Неужели северный сосед всерьез взялся за борьбу с пьянством и курением? Ведь всему взрослому населению стран постсоветского пространства хорошо известно: ничего хорошего государство своим гражданам не разрешит, следовательно поступать нужно наоборот. Но все оказалось значительно прозаичнее.

Алексей Кудрин таким оригинальным образом всего лишь агитировал за минфиновский проект поправок к Налоговому кодексу, который предусматривает повышение акцизов на табак на 30-40% в год и на алкоголь - на 10% в год. И так три года подряд… По мнению министра, такое новшество позволит алкоголикам и курильщикам почувствовать свою социальную значимость и больший, по сравнению с не обремененными вредными привычками гражданами, вклад в решение социальных проблем и (что самое замечательное!) в улучшение… демографической ситуации. "Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что тот, кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству", - пояснил министр.

Интересно, что должно получиться в итоге? Страна счастливых и уважаемых (по крайней мере, в своем узком кругу) алкоголиков? А ведь эта часть населения подавляющую часть времени, за исключением периодов похмелья, действительно вовсю наслаждается жизнью и всем довольна невзирая на внешние обстоятельства. Надо признать, некая логика тут присутствует… Чего не скажешь о святой уверенности украинских нардепов, что то же самое повышение акцизов на алкоголь и табак почему-то должно заставить украинцев отказаться от вредных привычек. Ага, щас!

- Папа, а когда водка подорожает, ты будешь меньше пить?

- Нет сынок, ты будешь меньше кушать…

Но как бы там ни было, есть тенденция: подавляющее большинство «финансовых новаций» большого брата рано или поздно (а с учетом необходимости постоянного латания дыр в бюджете, скорее рано, чем поздно) перекочевывает к «сестричке», в связи с чем появилось желание предвосхитить события. Предлагаю украинским политикам не просто в очередной раз «собезъянничать», но и ввести акцизы на все чохом вредные для жизнедеятельности организма продукты.

А именно на: тортики, конфеты, шоколад, сладкие газированные напитки, сухарики, чипсы и даже семечки. А также на все продукты, содержащие консерванты, красители, эмульгаторы и так далее. И несколько раз в год эти акцизы повышать в интересах неуклонной борьбы за здоровье населения.

И аргументы в пользу такой борьбы непременно найдутся. Вот, например, сигареты могут спровоцировать появление рака горла или легких. А красные и желтые пищевые красители, кстати, разрешенные в Украине, но запрещенные и в ЕС, и в России, по некоторым данным, могут вызвать появление раковой опухоли везде, где она в принципе может развиться. Или вот болезни сердечно-сосудистой системы, которые могут появиться и от пьянства и от курения, от ожирения появятся гарантированно! Так что вреднее: сигаретка или тортик? О кстати, надо бы подбросить Америке идею ввести акцизы на фаст-фуды, ведь там ожирение вот уже несколько лет подряд имеет статус национального бедствия. Да и о колоссальном вреде сладких напитков и чипсов с сухариками медики не один год криком кричат, но на пути этого мусора в желудки украинцев нардепы и не думают возводить никаких препятствий. Почему?

Так что прошу правительство Николая Азарова внимательно рассмотреть мою идею. Тем более, что к непопулярным реформам нынешняя власть готова, о чем говорила, и что демонстрировала неоднократно. И в установку Президента на пошаговое, но неуклонное повышение качества жизни моя идея прекрасно вписывается. Имидж страны опять-таки: Украину уже нельзя будет обвинить в том, что она получает доход за счет вредных привычек населения. О несомненной пользе для хронически дырявого госбюджета я уже и не говорю… Спорим, через какой-то десяток лет после введения акцизов на «все подряд вредное» МВФ начнет вымаливать кредиты у Украины и обещать взамен повышение транзитной ставки на газ за счет роста цен для стран Евросоюза?

Вера Сорока