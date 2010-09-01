Министр финансов РФ: выпил, закурил - помог государству

Курильщики и любители алкоголя будут нести большую социальную нагрузку, чем люди, ведущие здоровый образ жизни, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин в среду журналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Кудрин отметил, что повышение с 2011 года акцизов на табак и алкоголь выполняет две цели: не только увеличение бюджета, но и несет на себе социальную нагрузку. "Выкурил пачку сигарет, значит, больше внес средств на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие каких-то других социальных услуг", - сказал Кудрин. "Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что тот, кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству", - сказал он.

Минфин РФ подготовил проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих увеличение акцизов на табак в 2011-2013 годах на 30-40% в год и на алкоголь - на 10% в год. Ранее начальник департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Илья Трунин говорил журналистам, что индексация акцизов на табак в 2011-2013 годах на 30-40% ежегодно принесет бюджету дополнительно 104,4 миллиарда рублей.