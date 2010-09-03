В центре Киева нашли 18 снарядов времен войны

В центре Киева во время проведения земляных работ были выявлены 18 снарядов времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, 2 сентября в управление поступило сообщение, что в Печерском районе на улице Струтинского, 13/15 во время проведения земляных работ местные жители обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен войны.

К указанному месту была направлена группа пиротехнических работ центрального аварийно-спасательного отряда МЧС для обезвреживания взрывоопасного устройства. Спасатели оперативно изъяли снаряд 76 мм.

Вскоре еще один вызов поступил с улицы Подвысоцкого, 4, что тоже на Печерске. В этот раз были найдены 16 снарядов, которые пиротехники также разминировали.

В третий раз работникам МЧС выезжали в Голосеевский район. Там на строительной площадке по адресу переулок Красноармейский, 3 был найден еще один 76-миллиметровый снаряд, оставленный со времен войны.

Все эти взрывоопасные устройства были изъяты, вывезены на полигон и там обезврежены.

Всего с начала года в столице было изъято и обезврежено 237 боеприпасов времен войны.