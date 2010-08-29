Янукович полетит в Берлин на раскритикованном самолете Ющенко

Из-за технической неисправности большого самолета Ил-62 завтра, 30 августа, часть украинской официальной делегации и журналисты отбудут в Германию другим самолетом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Государственном управлении делами.

По словам собеседника агентства, раньше для осуществления официального визита в Германию украинской делегации во главе с Президентом Украины Виктор ЯНУКОВИЧЕМ и представителей СМИ готовился большой самолет Ил-62 Государственного авиационного предприятия «Украина».

Однако, сообщил источник, ввиду невозможности ликвидировать к началу визита имеющуюся техническую неисправность у этого авиалайнера и гарантировать безопасность перевозки, было принято решение, что Президент Украины отбудет в ФРГ недавно введенным в эксплуатацию самолетом «Аэробус» А-319.

Как заявлял ранее глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, этот самолет, заказанный и оплаченный в президентство Виктора ЮЩЕНКО, малоэффективен, поскольку имеет лишь около 40 мест.

Из-за этого, а также в связи с невозможностью заказать необходимое количество билетов на рейсовый самолет, было принято решение, что часть украинской официальной делегации, а также журналисты отбудут завтра в Берлин другим самолетом.

Как сообщал УНИАН, завтра, 30 августа, запланирован официальный визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Германию.