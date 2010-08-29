Молодожены попробовали донецкую мэрию на вкус

Сегодня Донецке в День города кондитеры подарили 100-килограммовый торт – точную копию здания городского совета с прилегающей к фасаду парковой зоной.

Как передает корреспондент УНИАН, необычный подарочный торт, приготовленный кондитерами донецкой фирмы «Лучиано», длинной 1,2 м, шириной 0,9 м и высотой 0,5 м был выставлен в Парке кованых фигур, где прошла традиционная в День города встреча мэра Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО с молодоженами.

Кроме самого здания горсовета, кондитеры сделали маленькие копии фонтана, колокола и памятника «Царь-пушки», которые и в действительности украшают парк перед этим административным зданием.

Девять молодых пар, представляющих все районы Донецка, вместе с А.ЛУКЬЯНЧЕНКО попробовали сладкое угощение, и мэр, желая дальнейшей мирной жизни супругам, срезал дуло у сладкой копии пушки.

Здесь же глава донецкого отделения Союза кузнецов Украины Виктор БУРДУК вручил молодоженам кованые подковы на счастье, и пары традиционно загадали свои желания в кованой беседке влюбленных.

Этот радушный прием донецкого городского головы «Подковы на счастье» стал началом большой праздничной программы в Донецке, посвященной Дню города и Дню шахтера, который также широко отмечает сегодня шахтерская столица, отметили в пресс-службе горсовета.

Так, в рамках праздников, в Донецке на Кальмиусском водохранилище сегодня проходит Открытый кубок города по технике парусного туризма, а на кортах Дворца спорта «Локомотив» - Открытый городской турнир по теннису.

В сквере Театральном, рядом с центральной площадью Ленина развернулась всеукраинская выставка декоративно-прикладного искусства «Барви України», где свои творческие работы демонстрируют мастера, приехавшие со всех уголков страны.

Здесь выставлены уникальные работы резчиков по дереву, кузнецов, художников по плетению бисером, мастеров гончарного искусства, вышивания, рисования и др.

В центральном парке культуры и отдыха им. Щербакова сегодня открылась необычная выставка «Мир цветов», на которой каждый из 9 районов города представил свою цветочную клумбу – результат творчества художников, флористов и цветоводов района.

В течение всего сегодняшнего дня на различных городских площадках проходят праздничные представления: концерт духовой музыки «Первая линия», танцевально-развлекательная программа «Звездопад-2010», праздничный концерт «В светлом небе Донецком…», фольклорный концерт «Гостиный двор», выступления детских художественных коллективов и исполнителей «С днем рождения!», праздничная театрализованная концертная программа «На гора!» и др.

В горсовете сообщили, что не обойдется нынешний праздник Дня города без традиционного карнавала, и вечером по центральной улице Донецка пройдут костюмированные представления самодеятельных артистов из всех 9 районов города.

Завершится праздничный день гала-концертом VIII международного фестиваля «Песня без границ», а затем на площади стадиона «Донбасс Арена» пройдет масштабный концерт артистов украинской и зарубежной эстрады «Музыкальный букет».