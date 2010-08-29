В двух ДТП погибло шесть человек

В Житомирской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий погибли шесть человек, еще два травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 28 августа на автодороге Житомир – Сквира возле села Степок Андрушевского района произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (из них один ребенок), еще один человек госпитализирован.

Кроме того, сегодня ночью в Житомире водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с электрической опорой. В результате столкновения погибли три человека, еще один получил травмы.

На местах происшествия работали оперативные группы Главного управления МЧС в Житомирской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 29 человек и 160, – травмированы.