СБУ утверждает, что не похищала дочку грузинского олигарха

В Службе безопасности Украины отрицают причастность к инциденту в международном аэропорту "Борисполь" с дочерью грузинского олигарха Вано ЧХАРТИШВИЛИ Натией.

Об этом УНИАН заявила руководитель пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, комментируя информацию СМИ о том, что якобы сотрудники спецслужбы причастны к похищению гражданки Грузии.

"СБУ не имеет никакого отношения к этому инциденту", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Вместе с тем, в Центре общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киевской области УНИАН сообщили, что в милицию поступило заявление от начальника краевой полиции грузинского региона Шида Картли Давида ТАБУЦАДЗЕ об инциденте в "Борисполе" с дочерью грузинского олигарха, но оно переадресовано в другие ведомства, которые имеют возможность расследовать инциденты в режимных зонах.

"19 августа поступило заявление об инциденте от Давида ТАБУЦАДЗЕ, но оно было переадресовано в другие ведомства, которые имеют возможность заниматься расследованием подобных инцидентов", - отметили в ЦГЗ.

В главке пояснили, что заявление переадресовано, поскольку милиция не имеет возможности работать в режимных зонах, к которым относится аэропорт "Борисполь", там уполномочены работать Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба и Службы безопасности Украины.

Сегодня «Украинская правда» сообщила, что в аэропорту "Борисполь" была похищена дочь грузинского олигарха В.ЧХАРТИШВИЛИ Натия. Причастными к этому инциденту назывались сотрудники СБУ и охранники народного депутата Блока Юлии Тимошенко Тариэла ВАСАДЗЕ.

Согласно информации УП, девушку похитили возле самолета Киев-Тбилиси, на который она собиралась сесть вместе со своим женихом Д.ТАБУЦАДЗЕ. В Грузию они направлялась, чтобы заключить брак. По данным издания, бракосочетанию решил помешать отец девушки, который бежал из Грузии в Лондон, поскольку подозревается в совершении экономических преступлений.

Кроме того, к Н.ЧХАРТИШВИЛИ не допустили Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Григола КАТАМАДЗЕ, на имя которого поступило заявление Д.ТАБУЦАДЗЕ о задержании его невесты в аэропорту. По информации УП, подобные заявления он направил также в прокуратуру и милицию Киевской области.