19 лет независимости: власть стала абсолютно независимой от мнения народа

24 августа во всех регионах нашей страны широко отмечали 19-ю годовщину украинской независимости. И в самом деле 19 лет тому назад украинский народ сказал твердое «да» созданию свободного независимого самостоятельного и унитарного государства. Однако давайте попробуем разобраться, что такое настоящая независимость и каким образом граждане Украины могут влиять на судьбу своей страны.

На мой взгляд, независимость государства – понятие более глубокое, чем просто дата в календаре, возложение венков и трибунные пафосные разговоры. Это, наверно, философия существования государства, философия бытия общества и моральное восприятие жизни каждым человеком.

Убежден, что независимость государства – это не только территория, флаг, герб и национальная валюта. Хочется думать, что прежде всего независимость страны определяется совокупной независимостью наших граждан, для которых главными критериями жизни в современном государстве должны стать нравственность, духовность, соблюдение гражданских прав и свобод. Особенно слова и свободы относительно права отстаивать человеческое достоинство.

Но именно эти фундаментальные свободы и игнорирует нынешняя власть, которая погрязла в коррупции и безответственности, вседозволенности и безнаказанности. То есть главная отличительная черта независимости по-украински – это то, что власть не отвечает перед своими гражданами. Уверен, что именно поэтому этот праздник не стал всенародным, а номенклатурно-провластным.

Смею утверждать, что именно власть стала абсолютно независимой от мнения своего народа, который, в свою очередь, вынужден ползать, раболепствовать, унижаться, просить, кланяться, платить. И все ради того, чтобы выжить в условиях нашей зависимости от них.

Государство сегодня в лице власти играет со своими «подданными» в игру без правил, в которой нам отводится роль молчаливых декораций. Для несогласных и способных мыслить и анализировать, тех, кто имеет человеческое достоинство и стремится быть гражданином, государство содержит (собственно, мы содержим) огромный и разношерстный аппарат притеснения наших свобод в виде всевозможных контролирующих (а часто карательных) т.н. правоохранительных (которые часто пренебрегают правами) и других инструментов, призванных защитить ИХ независимость от НАС и подчеркнуть нашу полную и безоговорочную зависимость от них.

Стоит проследить хронологию последних решений власти, чтобы убедиться в том, что демократические принципы современных европейских государств в Украине пока еще не прижились, и основного носителя власти, то есть народ, просто игнорируют.

Вспомните создание парламентской коалиции, или “тушкопад”. Абсолютно очевидно, что такое «переформатирование» нашего якобы свободного волеизъявления на парламентских выборах-2007 не добавляет гражданам независимой Украины осознания собственной значимости и ощущения своих прав и свобод. Уверен, что деградация высшего законодательного органа 46-миллионного (пока еще!) государства не прибавляет Украине признания и уважения.

Дальше. Презентованный нам Налоговый кодекс от «новых, молодых реформаторов», который в народе, точнее в предпринимательских кругах, прозвали «налоговой инквизицией», призван превратить более чем 4 миллионов украинцев в послушных и безропотных овечек, для которых налоговый инспектор становится вершителем судьбы. «Карать нельзя миловать»... И запятую ставят ОНИ. В зависимости от меры нашего к ним уважения. Не думаю, что таким образом мы усиливаем в себе самосознание как свободных и независимых граждан демократического независимого государства. Древние говорили: свобода раба измеряется длиной цепи... В нашем случае это цепь в виде кодексов, правил, постановлений, запретов и других механизмов, направленных на обеспечение ИХ независимости и полной свободы действий.

А были еще и «харьковские соглашения», которые непосредственно лишают нас частицы государственной независимости, и принятые ночью (почему?) основы украинской политики – внешней и внутренней, – которые еще более ограничивают нашу свободу и независимость, превращая Украину и украинцев из субъекта политического международного процесса в объект геополитических игрищ.

Стоит прибавить к этому перечню действия власти, направленные на ограничение наших свобод, последние “реформаторские” ноу-хау. Имею в виду закон о местных выборах... Ошеломляющий цинизм, правовой нигилизм и утонченная форма надругательства над основным правом гражданина Украины... Правом избирать.

Выборы вроде бы состоятся, но выбора нам не дают, потому что не все смогут выйти на старт, а уже кому дойти до финиша, хотят решать ОНИ. К сожалению, опять без нашего участия. А мы молчим, соглашаясь на эту позорную роль слушателя ИХ «свободных и безцензурных» СМИ, призванных довести нас до состояния полной обреченности и неспособности мыслить.

Правда, иногда у нас наступает просветление, и мы готовы задуматься над всеми этими процессами, поразмышлять над судьбой и нашей ролью на их празднике жизни. Тогда нам выключают свет, повышают цены на газ и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также цены на хлеб, корвалол, а еще и пенсионный возраст увеличивают. Чтобы не думали много о государственной независимости и человеческих свободах. А заботились только об одном: как выжить в таких условиях...

19 лет независимости Украины ознаменованы прежде всего тем, что власть и общество живут в параллельных мирах, которые не пересекаются. Но мы пройдем и этот путь и обязательно преодолеем те негативные тенденции, которые наблюдаются сегодня в украинском обществе. Непременно наступит момент, когда каждый из нас сможет гордо сказать: «Я свободный, независимый гражданин свободной, независимой Украины».

Дмитрий Спивак, г. Одесса