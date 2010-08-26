В столкновении Mercedes-Benz и Hyundai погибли двое людей

Вчера в 22.10 на 502-ом километре автодороги Харьков-Ялта в Херсонской области в результате столкновения автомобилей «Mercedes-Benz» и «Hyundai Tucson» погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля “Mercedes”, а водитель и двое пассажиров автомобиля “Hyundai” получили телесные повреждения. Среди травмированных - семилетний ребенок.