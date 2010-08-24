На конкурсе "Мисс Вселенная" украинка стала вице-мисс (фото)

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2010", прошедшего 23 августа в Лас-Вегасе, стала 22-летняя представительница Мексики Химена НАВАРРЕТЕ.

Корону первой вице-мисс члены жюри отдали участнице с Ямайки Йенди ФИЛЛИПС. Титул "Мисс конгениальность" в этом году получила австралийка Джесинта КЭМПБЕЛЛ (она же стала второй вице-мисс), а третьей вице-мисс члены жюри признали украинку Анну ПОСЛАВСКУЮ.

Всего в конкурсе приняли участие более 80 девушек из разных стран. В рамках конкурса девушки вышли на сцену в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках, а также ответили на вопросы жюри.

Фото Reuters и из архива УНИАН