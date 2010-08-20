Историческое прошлое - главный повод для гордости россиян (опрос)

Историческое прошлое для 47% россиян, как и прежде, является главным поводом для гордости за страну. Такие данные приводятся в исследованииВсероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Около 32% респондентов гордятся Россией как местом, в котором родились и выросли, 30% - как территорией, на которой живут.

Несколько реже предметом гордости оказываются великие люди (22%), родная природа (21%), государство (19%), литература и искусство (17%), военная мощь (16%), душевные качества народа (15%). 13% опрошенных гордятся русским языком, 12% - песнями, праздниками и обычаями, 11% - спортивными достижениями, 10% - памятью предков, по 9% - религией и государственной символикой. В меньшинстве - те, у кого предметом гордости является трудолюбие и хозяйственность народа (6%).

Опрос также показал, что по сравнению с 2009 г. россияне стали реже гордиться страной в связи с ее территорией (снижение с 37% в 2009г. до 30% в нынешнем году), великими людьми (с 27% до 22%), душевными качествами народа (с 21% до 15%), песнями, праздниками и обычаями (с 17% до 12%), спортивными победами (с 16% до 11%), памятью предков (с 14% до 10%), религией (с 12% до 9%), трудолюбием народа (с 11% до 6%).

Чем выше уровень образования россиян, тем чаще они гордятся своей страной в связи с ее историческим прошлым (42% малообразованных против 50% высокообразованных), великими людьми своей национальности (17% против 30% соответственно), литературой и искусством (4% против 20%), душевными качествами народа (12% против 19%). Малообразованные сограждане, в свою очередь, более склонны гордиться песнями, праздниками и обычаями (16% против 11%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 5-6 июня 2010г. Опрошены 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.