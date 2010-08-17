ДТП в Крыму: трое погибших

В Крыму автомобиль "Шевроле Лачетти" столкнулся с деревом и загорелся, погибли 3 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Джанкой-Заречное рядом с селом Болотное. Водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где столкнулся с деревом, в результате чего автомобиль загорелся.

Вследствие ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля.

Всего в Украине вчера произошло 521 ДТП, погибли 11 человек, пострадали 144. В том числе 6 ДТП совершено по вине водителей в нетрезвом состоянии.