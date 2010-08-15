100-килограммовую авиабомбу времен войны уничтожили в Донецкой области

В Донецкой области на поле близ села Долина в Славянском районе пиротехники уничтожили 100-килограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ-100) времен Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. В сообщении отмечается, что авиабомба ФАБ-100 была обнаружена в конце прошлой недели во время обследования данной территории пиротехнической группой Главного управления.

Кроме того, бойцами МЧС здесь же были обнаружены 26 единиц взрывоопасных предметов времен войны: 9 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 12 артснарядов калибра 75 мм, две минометные мины – калибром 82 мм и 50 мм, а также 3 подствольные гранаты.

От Главного управления МЧС участвовали в уничтожении найденных взрывоопасных предметов 2 единицы техники и 7 человек личного состава.