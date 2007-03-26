Музей советской оккупации в Ровно лучше разместить в бункере рейхскомиссариата

Руководство Ровенского областного краеведческого музея инициирует создание в Ровно музея советской оккупации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор музея Александр БУЛЫГА.

По его словам, для создания такого музея нужны, по крайней мере, две вещи: согласие местных властей и отдельное помещение. Отсутствие помещения для музея может стать единственной проблемой на длительное время, - отметил А.БУЛЫГА. В то же время, заметил он, работники музея предлагают использовать для этого уникальный подземный бункер, который построили немцы во время второй мировой войны во дворе бывшего помещения канцелярии рейсхкомиссариата «Украина» (именно в этом двухэтажном старинном доме с колоннами после войны был обком компартии, а в настоящее время – краеведческий музей). Однако, отметил директор музея, чтобы оборудовать бункер под музей, нужны немалые средства.

Вместе с тем, по словам А.БУЛЫГИ, материалов для создания такого музея уже собрано немало. Основой экспозиции, считает он, могут стать материалы и документы, которые уже экспонировались в краеведческом музее в советское время, и те, которые поступили сюда из архивов спецслужб и частных архивов во времена независимой Украины. Среди более новых поступлений – документы о борьбе коммунистического режима с национально-освободительным движением и о массовых депортациях местных жителей.

Однако, по мнению директора музея, было бы целесообразно не ограничиваться периодом только советской оккупации, поскольку материалов о российской, польской и немецкой оккупации также достаточно.