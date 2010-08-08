Для Сорочинской ярмарки изготовят... мясной торт

ОАО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) впервые для Сорочинской ярмарки изготовит торт из мяса.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, торт будут изготавливать специалисты колбасного цеха предприятия.

Предварительно известно, что торт будет иметь около 60 сантиметров в диаметре и 50 сантиметров высотой.

Он будет изготовлен из колбасного фарша, а сверху украшен розочками и лепесточками из сырокопченостей.

«Торт установим в нашу холодильную витрину. Если бы не жара, мы бы по окончанию ярмарки раздали его посетителям Сорочинцев. А в связи с жарой, мы боимся это делать и наверное дегустации торта не будет», - сказала представитель пресс-службы.

Напомним, Сорочинская ярмарка-2010 пройдет в Больших Сорочинцах с 17 по 22 августа.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугмясо» - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано 14 июля 1998 г. Мощности ОАО «Кременчугмясо» рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований.