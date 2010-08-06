Сотрудникам ГАИ из-за жары меняют рабочее время

В связи с жарой сотрудникам Госавтоинспекции сокращают время патрулирования и будут учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья милиционеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ, в центральных, восточных и южных областях Украины вносятся соответствующие изменения в дислокацию патрулей. Командиры имеют право вносить изменения в длительность постовой смены.

Рабочий день сотрудника ГАИ длится 8 часов с перерывом на часовой обед. С учетом жары он может быть сокращен в зависимости от того, в каком регионе работает сотрудник ГАИ и какая температура воздуха сохраняется в этот день.

Командирам поручено обеспечить контроль за недопущением ухудшения состояния здоровья сотрудников ГАИ и при распределении нарядов учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья милиционеров.

Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на длительные расстояния в связи с тем, что жара может вызвать ухудшение здоровья или стать причиной поломки автомобиля.

ГАИ также просит водителей устаревших моделей автомобилей с несовершенными системами охлаждения двигателей воздержаться от длительного использования машин.

Кроме того, Госавтоинспекция призывает водителей не парковаться у лесных массивов, так как брошенная сигарета или искра от двигателя может привести к возгоранию леса.

В пресс-службе напомнили, что в некоторых областях местные органы самоуправления уже приняли решение о запрете въезда в населенный пункт или в лесной массив тяжелых грузовых автомобилей. В данных случаях сотрудники ГАИ только исполняют решение органов самоуправления, запрещая такое движение.

При обследовании маршрута патрулирования сотрудники ГАИ обращают внимание на транспортные средства, припаркованные возле лесных массивов, сельскохозяйственных угодий для того чтобы установить причину остановки автомобиля и в случае необходимости оказать помощь водителю.