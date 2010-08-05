Аномальная жара взвинтит цены на водку и автомобили

Засуха и пессимистичный прогноз по урожаю зерна в России привели к значительному росту цен на основные зерновые культуры в европейской части страны. Участники алкогольного рынка считают, что вслед за основным спиртовым сырьем - фуражной пшеницей - подорожают и крепкие напитки, пишет РБК daily.

Жара и спровоцированные ею пожары также могут стать значимым фактором для российского автомобильного рынка. Уже несколько заводов остановили свои конвейеры из-за жары и задымления. Предвидя недовыпуск машин, некоторые дилеры АвтоВАЗа поспешили поднять цены.

Калужский завод Volkswagen приостановил работу завода 4 июля. Группа ГАЗ приняла решение отпустить работников своих основных предприятий в двухнедельный отпуск. Такое же решение принял и АвтоВАЗ: в начале этой недели главный конвейер в Тольятти был вынужденно остановлен на неделю, но эксперты полагают, что отпуск может растянуться еще на семь дней, так как, по данным Гидрометцентра, воздух на следующей неделе здесь прогреется до 40 градусов.