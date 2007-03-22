Новая всеукраинская газета отрекается от криминала и ”сопливых историй”

Сегодня в Киеве состоялась презентация новой всеукраинской газеты “Новая”.

Как отметил сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю выхода первого номера газеты президент холдинга “Главред-медиа”, который занимается изданием “Новой”, Виктор ШЛИНЧАК, это уже третий печатный проект, начатый холдингом (предыдущие - журналы “Телекритика” и “Главред”).

Он выразил уверенность, что “Новая” будет достаточно успешным и удачным проектом.

На сегодня планируется, что она будет издаваться на русском языке и раз в неделю - по четвергам - на 32 страницах. Тираж – 15 тыс. экземпляров. В то же время с 1 сентября газета станет ежедневной и будет выходить на 14-16 страницах. Впоследствии также планируется ее выход на украинском языке.

Как рассказал главный редактор газеты Олег НЕПАДИМКО, слоган газеты “Новая” – “Все очень просто”. По его словам, они отказались от таких тем, как криминал и так называемые “сопливые истории”. Газета будет культивировать главную ценность - человеческую личность.

“Это газета, в которую вернутся несколько забытые принципы журналистики, и которая будет строиться на трех китах – это вера, любовь и семья, поскольку считаю, что все другие ценности являются прилегающими к этим трем составляющим. Вся газета наша будет преисполнена именно любовью и верой”, - сказал О.НЕПАДИМКО.

В то же время, по его информации, это не означает, что в газете не будет политики. “Мы не будем проходить мимо политических событий, но в нашем взгляде на политику будет достаточно иронии, возможно, даже цинизма”, - отметил О.НЕПАДИМКО.

По его словам, он хочет создать издание, которое не будет “пугать” взрослых людей и которое “не стыдно показывать детям”. Газета будет ориентироваться на нестандартные темы, которые обычно освещаются большинством изданий. Больше внимания будет уделяться журналистским расследованиям и тесному контакте с читателями.

Он также сообщил, что авторами материалов будут не только профессиональные журналисты, но и обычные люди, которые имеют “свои” интересные истории. В редакции будет создан большой отдел связи с читателями, где будут формироваться темы для будущих материалов.

Газета будет иметь свой личный сайт www.nova.com.ua Купить газету можно в киосках “Союзпечати” за 50 коп.