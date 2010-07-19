Женщинам запретили курить кальян

Группировка ХАМАС запретила женщинам в секторе Газа курить кальян в общественных местах, сообщает AFP. Запрет на курение кальянов для женщин распространяется, кроме кафе и ресторанов, на гостиницы, где, в основном, проживают иностранцы и дипломаты.

Владельцы нескольких кафе в секторе Газа заявили агентству, что сначала полиция полностью запретила им подавать клиентам кальяны, однако позже выяснилось, что власти ввели запрет только на курение кальяна местными женщинами. Курение кальянов, которые заправляются ароматизированным табаком - одно из самых распространенных развлечений в секторе Газа. В результате запрета некоторые кафе потеряли до 30 процентов прибыли в выходные.

Стоит отметить, что женщины и ранее не курили кальяны у всех на виду, предпочитая закрытые от посторонних глаз отдельные комнаты, замечает Лента.ру.

Ранее ХАМАС уже запретил мужчинам работать в салонах красоты для женщин, а в прошлом году запретил женщинам ездить на мотоциклах.