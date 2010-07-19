Люди хотят электромобили, но не готовы платить

Автомобили, выпускаемые концерном Volkswagen, и через 10 лет будут в основном оснащены бензиновыми или дизельными моторами - электромобили составят лишь малую часть рынка, передает Deutsche Welle со ссылкой на одного из руководителя компании.

Карл-Томас Нойман отвечает в концерне... за разработку электромобилей. Более того, он также руководит рабочей группой при правительстве ФРГ. Этой группе поставлена задача: организовать выпуск на рынок до 2020 г. 1 млн транспортных средств с электромоторами.

Недавно консалтинговая компания Bain&Company пришла к выводу, что до 2020 г. половина новых автомобилей будет оснащаться электроприводом. Подобные опросы и их итоги веселят менеджера немецкого автогиганта.

Они не учитывают центральной проблемы, поясняет К.-Т.Нойман: люди хотят иметь электромобиль, но они не готовы платить за него больше, чем за традиционный. И проезжать без дозаправки (подзарядки) они хотят не меньше, чем привыкли сейчас. "А ведь учесть все эти пожелания сразу - невозможно".

Сейчас только аккумуляторы для таких машин стоят в Германии от 8 тыс. до 20 тыс. евро. Значит, электромобиль реально должен стоить не менее 30 тыс. евро, да и то с учетом возможных скидок. Но средний европеец не готов платить за машину больше 13 тыс. евро, а китайцы предлагают новый автомобиль уже за 5-6 тыс. евро. Значит, чтобы электромобили покупали, нужны стимулирующие меры, считают в Volkswagen. В Китае, например, принят закон, гарантирующий покупателям электромобилей премию в 10-20% его цены. В США государственные ассигнования на развитие этого сегмента автотранспорта достигают 18 млрд долл., Франция выделила на это 2 млрд евро.

Основной аргумент в пользу электромобилей - необходимость сокращения углекислого газа ради предотвращения климатической катастрофы. Электромобили никаких выбросов не дают. "Если мы не хотим отказываться от индивидуального транспортного средства, то нам не избежать постепенного перевода нашего автотранспорта на электроэнергию", - уверен менеджер VW.

Но для того, чтобы электромобили покупали, их нужно сделать не только полезными, но и привлекательными. Пока же об этом говорить не приходится. "Электромобили выглядят так, будто последние 100 лет автодизайном никто не занимался", - констатирует К.-Т.Нойман. По его мнению, повышению привлекательности электромобилей может способствовать появление на рынке спортивных электрокаров.