Вице-президента США оштрафовали

Федеральная комиссия по выборам (Federal Election Commission, FEC) США заставила штаб, который занимался предвыборной президентской кампанией сенатора Джо Байдена, выплатить более 200 тысяч долларов штрафа. FEC сочла, что штаб оплатил услуги частной авиакомпании по заниженному тарифу, а также принимал пожертвования от частных лиц, превышающие установленный в законодательстве порог, сообщает Reuters.

Представители Байдена, ныне занимающего пост вице-президента США, уже отметили, что он лично перечислит штраф государству.

В 2008 году сенатор Байден был одним из нескольких кандидатов от демократической партии, которые вступили в борьбу за пост президента США. Позже он прекратил собственную кампанию, став кандидатом в вице-президенты у Барака Обамы.

FEC, согласно законодательству США, провела обязательный аудит предвыборной компании Байдена, получавшего пожертвования от частных лиц.

Проверка показала, что три члена предвыборного штаба Байдена в 2007 году воспользовались частным самолетом компании GEH Air Transportation, чтобы совершить полет из Нью-Хэмпшира в Айову и обратно. При этом стоимость полета занижена более чем в четверо.

Байдену также предстоит возместить GEH Air Transportation разницу между реальной стоимостью чартера (34,8 тысячи долларов) и фактически уплаченной за нее суммой (7,91 тысяча долларов), поясняет Лента.ру.