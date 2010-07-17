В Киеве отменили сельхоз ярмарки

Из-за жаркой погоды в столице, которая ожидается в ближайшие выходные дни и негативно влияет на состояние здоровья людей, а также на качество скоропортящихся продуктов питания (мясо и мясные изделия, колбасы, свежая рыба и рыбопродукты, молоко и молочная продукция и тому подобное), Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА приняло решение об отмене ярмарок, запланированных на 17 июля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Пресс-служба напоминает, что в субботу, 17 июля, ярмарки должны были состояться: в Дарницком районе по ул. Руденко и в Подольском районе по пр. Правды, 5-11.