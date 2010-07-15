Луковое вино трехсотлетней выдержки продано за 30 тысяч долларов

Уникальное луковое вино трехсотлетней выдержки продано с аукциона в Англии.

Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, приобрел бутылку редчайшего напитка почти за 30 тысяч долларов, передает телеканал "Скай Ньюз".

Луковое вино в прошлом было распространено в аграрных районах Западной Европы. Оно готовилось из репчатого лука, картошки, винограда и сахара, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».