Луковое вино трехсотлетней выдержки продано за 30 тысяч долларов
23:40, 15 июля 2010Разное
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Когда-то оно было распространенным
Уникальное луковое вино трехсотлетней выдержки продано с аукциона в Англии.
Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, приобрел бутылку редчайшего напитка почти за 30 тысяч долларов, передает телеканал "Скай Ньюз".
Луковое вино в прошлом было распространено в аграрных районах Западной Европы. Оно готовилось из репчатого лука, картошки, винограда и сахара, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».
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