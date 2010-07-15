Самолет министра обороны Германии сломался в киевском аэропорту

Министру обороны Германии Карлу-Теодору цу Гуттенбергу, самолет которого в среду приземлился для дозаправки в Киеве, пришлось пробыть в столице Украины дольше запланированного. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild, из-за неполадок на борту министру пришлось ждать запасного самолета из Германии.

Гуттенберг летел в командировку в азиатские страны. Во время короткой остановки в Киеве сотрудник экипажа приказал всем немедленно покинуть самолет из-за сильного задымления в шасси. Как оказалось, из-за протечки вытекла тормозная жидкость, и маленький самолет, рассчитанный всего на 12 пассажиров, пришлось оставить для ремонта в Киеве.

Ночь со среды на четверг немецкий министр переночевал в Киеве и планирует продолжить путь вечером на другом борту, который специально для этого прилетел из Германии.