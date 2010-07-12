Украина рискует окончательно потерять энергетическую независимость

Прошло едва 100 дней новой власти, однако правление Януковича изменило страну до неузнаваемости. Это особенно ощутимо по реакции внешних наблюдателей. Если еще на апрельском саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне США авансом признавали нового Президента Украины „демократичним лидером”, то через два месяца во время визита Госсекретаря США в адрес Януковича прозвучала прозрачное предостережение прекратить наступление на демократию и свободу слова.

Однако если этот процесс был на поверхности, то параллельно происходил захват многих сфер жизнедеятельности государства лояльными к Януковичу лоббистскими группами. Наиболее масштабным из них стало поглощение энергетической отрасли Украины группой РосУкрЭнерго.

Вершиной лоббистской деятельности группы РУЭ можно назвать принятие 8 июля закона „О принципах функционирования рынка природного газа”, который позволяет им вполне легально поглотить внутренний рынок газа и подготовить банкротство или реструктуризацию «Нафтогаза» с целью получения контроля над ГТС и уникальными подземными газоубежищами. Но обо всем по порядку.

Стоит напомнить, что СМИ, политики и эксперты в разное время относили к группе РУЭ во главе с Дмитрием Фирташем его доверенное лицо и одновременно министра топлива и энергетики Юрия Бойко, главу администрации Президента Сергея Левочкина, министра иностранных дел Константина Грищенко.

Сначала представители этого „газового лобби” нашли способ добиться от России 30% скидки за газ, уступая не свои, а государственные позиции. Ведь как оказалось, газ стал дешевле не для конечных потребителей, а для компаний, которые будут сбывать его внутри страны. При этом за 5 лет Президентства Януковича долг Украины автоматически вырастет на 25 млрд. долларов, то есть к нынешним 2500 долларов долга на каждого украинца Янукович прибавит еще 540. В результате, олигархи будут получать сверхдоходы, а все остальные будут платить их долги своими налогами в госбюджет.

Следующим шагом стала печальная история рассмотрения исков РосУкрЭнерго против Нафтогаза Украины в Стокгольмском арбитраже. Вместо принципиального рассмотрения дела получился, как метко написала газета «Зеркало недели», „договорный матч”, в котором обе команды были представлены одними и теми же игроками: с одной стороны Дмитрий Фирташ, с другой – Юрий Бойко.

Главные результаты этого «договорняка»: РосУкрЭнерго избавилось от необходимости возвращать Украине долг в размере $1,7 млрд., которые были оплачены нашим государством Газпрому в 2009 году. Во-вторых, РУЭ будет иметь право бесплатно получить больше 12 млрд. кубометров газа или их денежного эквивалента. При этом заявления оппозиции о том, что все это не могло происходить без ведома президента Януковича, выглядят правдоподобными, учитывая, что именно он сегодня практически полностью монополизировал власть в Украине.

Открытым остается лишь вопрос легализации этой схемы в рамках украинского законодательства. Для этого лоббисты РУЭ решили использовать закон, который якобы нужно принять для более тесной интеграции с ЕС. Это законопроект „О принципах функционирования рынка природного газа” (№6564). Его уже приняли за основу, а теперь коалиция предсказуемо и колебаний должна быстро его рассмотреть во втором чтении, одобрить и отправить на подпись Президенту.

Если в говорить в двух словах, то сущность данного закона заключается в том, что в текст было вставлено несколько новшеств, которые фактически возобновляют деятельности РУЭ по разделу и поставкам газа в Украине.

Существует риск, что следующим шагом будет передача России контроля над хранилищами и ГТС. Механизм по мнению экспертов по ТЭК может быть таким: Кабинету министров „газове лобби” предложит рассчитаться за признанный Стокгольмским судом «ущерб» созданием совместного предприятия по транспортировке и хранению газа. РУЭ, мол, внесет 12 млрд. кубометров газа, а Украина – газоухранилища и магистральные газопроводы. Это предприятие, в свою очередь, через РУЭ будет продано Газпрому, или передано в обмен на доступ к российским месторождениям.

Такой вариант позволит России наконец войти в систему управления украинской ГТС. Это фактически поставит крест на проекте создания консорциума при участии европейцев. Как известно, в марте 2009 г. Тимошенко с Президентом Еврокомиссии подписали Меморандум о финансировании Евросоюзом модернизации украинской ГТС. Предложенный на тот момент объем европейских инвестиций составлял 3 млрд. долларов. Это позволило бы Украине сохранить статус государства, которое обеспечивает транзит 80% российского газа в Европу.

А сейчас Украина и ее Президент стремительно скатываются к статусу бесправного сателлита РУЭ и Газпрома (читай Кремля). Единственная возможность избежать такого сценария может заключаться лишь в смене власти.

Первый шаг может быть сделан уже на местных выборах или в виде провала запланированного Банковой референдума по расширению полномочий Президента. Это создаст хорошие условия для консолидации оппозиции перед решающими парламентскими выборами в 2012 г. Свой взнос в борьбу за энергетическую независимость Украины может сделать и парламентская следственная комиссия, которая имеет все шансы довести причастность высших должностных лиц государства к сдаче национальных интересов в Стокгольмском суде.

Павел Булгак, политический аналитик