Два ДТП с интервалом в 40 минут: травмированы трое детей

В Глуховском районе Сумской области с интервалом в 40 минут произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмированы несовершеннолетние дети.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы областного управления ГАИ, в селе Баничи Глуховского района водитель автомобиля «FIAT Fiorino» двигался в направлении города Глухов. По неустановленным причинам он отвлекся, в результате чего осуществил наезд на велосипед «Украина», на котором в попутном направлении двигался 15-летний юноша и 13-летняя девочка. В результате ДТП подростки получили телесные повреждения и были доставлены в районную больницу.

По данному факту проводится проверка.

Между тем еще одно похоже ДТП произошло в Глухове. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 осуществил наезд на 8-летнего мальчика. По словам водителя, мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Он госпитализирован.

Автомобиль задержан и доставлен на штрафплощадку.