В Ивано-Франковске открылась выставка "Слово и оружие"

В Ивано-Франковском краеведческом музее открылась выставка "Слово и оружие", посвященная 100-летию со дня рождения героя УПА, проводника пропаганды Карпатского края Михаила Дьяченко (псевдоним Марко Боеслав).

Как передает корреспондент УНИАН, выставка создана на основе частной коллекции исследователя жизни и творчества Боеслава, историка, краеведа и журналиста, депутата областного Совета Зиновия БОЙЧУКА.

Посетители выставки могут увидеть оригинальные документы и фотографии 1930-1950 годов, в частности, издание поэзий Марка Боеслава, вещи из его укрытия, зашифрованные документы воинов УПА, письма, архивные материалы, фрагменты оружия.

В открытии выставки приняли участие первый заместитель председателя областного совета Зиновий БЕРЕГОВСКИЙ, начальник Управления культуры облгосадминистрации Владимир ФЕДОРАК, лауреаты Национальной премии имени Т.Шевченко писатели Михаил АНДРУСЯК и Степан ПУШИК, академик Владимир КАЧКАН.

В краеведческом музее выставка "Слово и оружие" будет экспонироваться до 2 августа.

Справка УНИАН. Михаил Дьяченко родился в селе Боднарив Калушского района Ивано-Франковской области, погиб возле Дзвиняча в бое с НКВС в 1952 году. За литературно-журналистскую и пропагандистскую деятельность награжден Серебряным Крестом Заслуги. Где похоронен, до сих пор неизвестно.

Слова известной повстанческой песни «Рости, рости, черемшино», которую многие считают народной, написал Марко Боеслав, которого еще называют поэтом УПА. Он писал стихотворения, был редактором подпольных изданий – газеты УПА «Шлях перемоги», журнала «Чорний ліс».

По представлению прикарпатского писателя, лауреата Шевченковской премии Степана ПУШИКА два года тому назад Марка Боеслава посмертно приняли в Национальный союз писателей Украины.