Легендарный центр планеризма в Крыму чуть не вскопали под огород

Гора Клементьева (Коктебель, Крым) станет объектом природно-заповедного фонда.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, соответствующее решение принято на Координационном совете по вопросам формирования национальной экологической сети в Крыму.

Участники заседания отметили, что "гора Клементьева обладает ценнейшими, практически неиспользованными до настоящего времени туристическими ресурсами, которые могут привлекать людей на полуостров в межсезонье".

"Весь исследуемый природный комплекс, включающий хребет Узун-Сырт (г. Клементьева, Планерная гора) и гору Коклюк, является особой достопримечательностью юго-восточного Крыма. Этот район представляет собой уникальный природный и культурно-исторический (историко-авиационный) комплекс и включен в перспективную сеть территорий природно-заповедного фонда Крыма", - сказал заместитель председателя Рескома АРК по охране окружающей природной среды Александр ГОРДЕЦКИЙ и подчеркнул необходимость придания этой территории статуса охраняемой.

Его поддержал председатель Кировской райгосадминистрации Олег ГОРДЕЕВ, отметив, что местные власти полностью согласны с решением Совета министров Крыма о создании природно-заповедного фонда на горе Клеменьева.

По итогам заседания было принято решение в кратчайшие сроки рассмотреть проект создания Регионального ландшафтного парка "Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора Клементьева" ориентировочной площадью 870 га.

Как сообщал УНИАН, в конце января прокуратура опротестовала решение Кировской райгосадминистрации АРК о выделении в районе горы Клементьева, которая считается «колыбелью советской авиации» и пользуется популярностью у планеристов, земельных участков площадью от 0,12 до 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства и садоводства.

На этой горе начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Илюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.

В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.

В Кировской райгосадминистрации ранее заявляли, что выделение земли проводится законно.

5 марта Верховная Рада Украины поручила парламенту Крыма обеспечить объявление территории горы Клементьева (Узун-Сырт) объектом природно-заповедного фонда соответствующего правового режима.