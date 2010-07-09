Священники благословили автопробег Винница-Магадан-Винница
Посвящается памяти жертв репрессий
Священники благословили участников автопробега Винница-Магадан-Винница, посвященного памяти жертв сталинских репрессий.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Возле Свято-Воскресенского храма г.Винницы состоялся молебен, который провел руководитель отдела социального служения Винницкой епархии протоиерей Адриан РИШКО.
Священник молился за успех дела, которое запланировали четверо винничан: Игорь РЫЖИНКОВ, Юрий МАКСИМЕНКО, Валентин КОБРИН и Николай СКОРОБОГАЧ – автопробега по маршруту: Винница-Магадан-Винница, который посвящен памяти жертв сталинских концлагерей.
Среди узников ГУЛАГа было много священнослужителей и мирян, которые пострадали за свои религиозные убеждения, поэтому благое дело благословил архиепископ Винницкий и Могилёв-Подольский СИМЕОН.
Через отца АДРИАНА владыка передал участникам автопробега иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы, а также свое письменное благословение.
После молебна четверо винничан начали свой путь длиной 22400 км, который будет продолжаться чуть больше месяца.