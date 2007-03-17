Исламские фанатики пообещали награду за отрезанную голову писательницы (фото)

Индийская мусульманская организация "Всеиндийский объединенный совет" (All India Ibtehad Council) назначила награду за убийство писательницы Таслимы Насрин, сообщает AFP. Глава "совета" Таки Реза Хан пообещал 500 тысяч рупий (11319 долларов) тому человеку, кто отрежет женщине голову.

"Своей писаниной Таслима ввергла мусульман в позор. Надо бы ее убить и обезглавить. Ну, а тот, кто это сделает, получит от совета награду", - пояснил свою позицию Хан.

При этом, он оставил Насрин альтернативу: чтобы Хан смилостивился, ей следует "извиниться, сжечь свои книги и уехать".

Руководство "Всеиндийского объединенного совета" обиделось на писательницу за книгу "Стыд и позор" (Shame), в которой описывается нелегкий быт семьи индуистов, живущей в мусульманском окружении.

Стоит отметить, что другие мусульманские организации Индии осудили ВОС за излишне резкое решение. По их мнению, что подобного рода награды выставляют всех последователей ислама в неприглядном свете. При этом "умеренные" индийские мусульмане с одобрением отнеслись к идее о сожжении книг писательницы и ее высылке из Индии, где она сейчас проживает.

О реакции Таслимы Насрин- врача, лауреата премии ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия - на известие о назначении награды за ее голову пока не известно, однако ей не привыкать к угрозам: на родине, в Бангладеш, ее казни требуют уже давно, там она заочно приговорена к тюремному заключению, а её творчество находится под тотальным запретом.

Лента.ру