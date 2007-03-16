Эмир Кустурица снял фильм о Марадоне

Эмир Кустурица завершил съемочную часть работы над полнометражным документальным фильмом, посвященном "звезде" мирового футбола Диего Марадоне.

Фильм под рабочим названием "Не забывай Фиорито" снимался полтора года в квартале бедноты аргентинской столицы, где родился Марадона, а также в городах Италии и в Белграде, рассказал Кустурица журналистам в сербском селе Мокра Гора, где находится созданный режиссером этнографический музей под открытым небом.

Он отметил, что работа над фильмом стала для него "тяжелейшим испытанием", особенно в конце съемочного процесса. Режиссеру приходилось много раз летать из Европы в Аргентину, чтобы добиться от Марадоны откровенных признаний о том, когда и почему он начал принимать наркотики.

Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит название одного из библейских смертных грехов и начинается кадрами знаменитых футбольных "финтов" Марадоны.

Эмир Кустурица, начинавший творческую карьеру в Сараево как режиссер телевидения, а затем как кинодокументалист, планирует завершить монтаж своей новой документальной ленты к открытию Каннского кинофестиваля 2008 года.

РИА "Новости"