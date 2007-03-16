Эмир Кустурица снял фильм о Марадоне
Каждая часть носит название одного из смертных грехов
Эмир Кустурица завершил съемочную часть работы над полнометражным документальным фильмом, посвященном "звезде" мирового футбола Диего Марадоне.
Фильм под рабочим названием "Не забывай Фиорито" снимался полтора года в квартале бедноты аргентинской столицы, где родился Марадона, а также в городах Италии и в Белграде, рассказал Кустурица журналистам в сербском селе Мокра Гора, где находится созданный режиссером этнографический музей под открытым небом.
Он отметил, что работа над фильмом стала для него "тяжелейшим испытанием", особенно в конце съемочного процесса. Режиссеру приходилось много раз летать из Европы в Аргентину, чтобы добиться от Марадоны откровенных признаний о том, когда и почему он начал принимать наркотики.
Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит название одного из библейских смертных грехов и начинается кадрами знаменитых футбольных "финтов" Марадоны.
Эмир Кустурица, начинавший творческую карьеру в Сараево как режиссер телевидения, а затем как кинодокументалист, планирует завершить монтаж своей новой документальной ленты к открытию Каннского кинофестиваля 2008 года.